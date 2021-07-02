Avrupa Futbol Şampiyonası TV+’ta devam ediyor

Dijital televizyon platformu TV+, Euro 2020 heyecanını futbolseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Avrupa’nın en önemli futbol turnuvasında çeyrek final, yarı final ve final mücadeleleri dijital televizyon platformdan naklen izlenebilecek.
Euro 2020’de çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları TV+’ta da futbol severlerle buluşuyor. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda şampiyonluğa giden yoldaki tüm mücadeleler TRT, TRT 4K ve TRT Spor üzerinden TV+ izleyicileri ile buluşacak. Ayrıca temmuz ayında sporseverler, NBA ve Wimbledon Tenis Turnuvası’ndaki şampiyonluk çekişmesi ile Formula 1’deki Avusturya, İngiltere ve Macaristan GP’lerini canlı olarak takip edebilecek.
Wimbledon’da kupalar sahiplerini bulacak
Tenis takviminin 4 büyük turnuvasından biri olan Wimbledon Tenis Turnuvası’ndaki şampiyonluk yarışı da dijital televizyon platformunda olacak. Britanya’da 10 Temmuz’da oynanacak tek kadınlar, 11Temmuz’daki tek erkekler finali heyecanları dijital televizyon platformunda naklen yayınlanacak.
Formula 1 şöleni TV+’taDünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından biri olarak değerlendirilen Formula 1’de, 4 Temmuz’daki Avusturya, 18 Temmuz’daki İngiltere ve 1 Ağustos’taki Macaristan Grand Prix’lerinin hem sıralama turları hem de yarış coşkusu dijital televizyon platformunda yaşanacak.