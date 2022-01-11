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Avrupa futbolundan Ahmet Çalık için taziye mesajları

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Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Almanya Bundesliga’dan Schalke 04, İspanya’dan Barcelona ile Hırvatistan Futbol Federasyonu trafik kazasında yaşamını yitiren İH Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için taziye mesajı yayımladı.

Avrupa futbolundan Ahmet Çalık için taziye mesajları
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Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Almanya Bundesliga’dan Schalke 04, İspanya’dan Barcelona ile Hırvatistan Futbol Federasyonu trafik kazasında yaşamını yitiren İH Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için taziye mesajı yayımladı.

Bu sabah Ankara’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık için Paris Saint-Germain, resmi sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. PSG, mesajında, milli oyuncunun ailesine, sevenlerine, kulübü Konyaspor’a taziyelerini iletti.

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Ayrıca Almanya’da Schalke 04, İspanya’dan Barcelona ile Hırvatistan Futbol Federasyonu da sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaştı.

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