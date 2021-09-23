Avrupa Hareketlilik Haftasında Beykozlu kadınlar sporla buluştu

Beykoz’da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi. Etkinliğe katılan kadınlar yürüyüş, zumba ve bisiklet sürme gibi çeşitli sportif faaliyetlerde bulundu. Kadınların spor yaptığı anlar havadan drone ile görüntülendi.
Etkinliğe katılan Tuğba Avşar, “Çok mutluyuz, eğleniyoruz. Pandemi sürecinde eve kapandık halk olarak bizim için iyi oldu eğleniyoruz. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun böyle etkinlikler düzenlediği ve böyle hocalar bize tahsis ettiği için. Teşekkür ederiz” dedi.
Spor yaparak eğlenceli vakit geçiren Beykozlu kadınlar drone ile havadan görüntülendi.