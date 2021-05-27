Avrupa Ligi kupası Villarreal’in

UEFA Avrupa Ligi’nde 120 dakikası 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarıyla Manchester United’ı 11-10 yenen Villarreal ilk kez kupanın sahibi oldu.

Avrupa’nın iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nin finalinde İspanyol ekibi Villarreal ile İngiliz devi Manchester United, Polonya’nın Energa Gdansk Stadı’nda karşı karşıya geldi. İspanyol ekibi 29. dakikada Moreno’nun golüyle 1-0 öne geçti. İngiliz devi 55. dakikada Cavani ile eşitliği yakaladı. 90 dakika bu sonuçla sona ererken, uzatma dakikalarına geçidi. Bu bölümde de eşitlik bozulmayınca, seri penaltı atışları sonucu tayin etti. 12. penaltı atışında Manchester United kaleci De Gea’nın şutunu kaleci Rui kurtarınca Villarreal kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray 3 ön eleme oynayacak

İspanyol ekibi Villarreal’in kupayı kazanması Türk takımlarını üzdü. Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Villarreal’in kazanmasıyla Şampiyonlar Ligi kura çekimine dördündü torbadan katılacak. Galatasaray ise Devler Ligi’ne katılabilmek için 3 ön eleme maçı oynayacak.