banner4556

Avrupa Şampiyonası’na 2 kota!

banner4664

Milli taekwondocular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına kota puanı veren Dünya Taekwondo Başkanlık Kupası’da 2’si altın 4 madalya kazandı.

Avrupa Şampiyonası’na 2 kota!
banner4584

Milli taekwondocular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına kota puanı veren Dünya Taekwondo Başkanlık Kupası’da 2’si altın 4 madalya kazandı.

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) Tarafından Arnavutluk’un Durres kentinde düzenlenen Dünya Taekwondo Başkanlık Kupası’da büyükler kategorisinde ilk gün müsabakaları yapıldı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına 20 kota puanı veren organizasyonda büyükler kategorisinde 6 sıklette müsabakalar yapılırken, sporcular 2 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Kadınlar 46 kiloda Emine Gögebakan ve +73 kiloda Nafia Kuş altın madalya kazanırken, erkekler 54 kiloda Görkem Polat ve 68 kiloda Ferhat Can Kavurat bronz madalyanın sahibi oldu. Altın madalya kazanan sporcular Emine Gögebakan ve Nafia Kuş, Mayıs ayında İngiltere’de düzenlenecek Avrupa Büyükler Taekwondo Şampiyonası için Türkiye’ye ekstra kota kazandırdı.

banner4336

Dünya Taekwondo Başkanlık Kupası, yarın büyükler kategorisinde 5 sıklette yapılacak müsabakalarla devam edecek.

YORUM EKLE
Gönder

banner3841

banner4665

banner4578

banner4321

banner4666