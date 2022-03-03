Avrupa Şampiyonası’nda bir günde iki bronz madalya

Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası’nın 6. gününde Türkiye iki bronz madalya kazandı.

Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde devam eden Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası’nın altıncı gününde Türk eskrimciler günün her iki kategorisinde de bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Yıldız Kızlar Flöre’de Alisa İsbir kazandığı bronz madalya ile Türk eskrim tarihinin bu kategoride en iyi Avrupa derecesini elde ederken, Yıldız Erkekler Kılıç kategorisinde de Tolga Aslan bronz madalyanın sahibi oldu. Aynı zamanda yıldız kızlar flörede Fatıma Zehra Anbarlılar çeyrek finalde veda ettiği şampiyonayı 6. sırada tamamladı.

Şampiyonada bronz madalyaya uzanan mücadelesinde bugün Alisa İsbir, başarılı pul müsabakalarının ardından tablo-64’ü maç yapmadan geçti. İsbir t-32’de Macar Petra Polonyi’yi 15-3, t-16’da Alman Veranika Seiffert’i 15-5, çeyrek finaldeki İsrailli rakibi Gili Kuritzky’yi 15-10 mağlup ederek yarı finalde Macar Jazmin Papp’ın rakibi oldu. Yarı finalde 15-10 yenilen İsbir organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Bugün gerçekleştirilen bir diğer kategori olan Yıldız Erkekler Kılıç’ta bronz madalya elde eden Tolga Aslan ise, başarılı pul müsabakaları sonrası tablo-64’ü maç yapmadan geçerek, tablo 32’de Azeri Aykhan Khasiyev’i 15-10, t-16’da Rumen Dacian Enache’yi 15-9, çeyrek finalde ise Ukraynalı sporcu Darii Lukashenko’yu 15-14 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı final maçını Fransız Lucas Guilley’e karşı 15-11 kaybeden Aslan, üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Organizasyonda bugün aynı zamanda yıldız kızlar flörede Fatıma Zehra Anbarlılar 6., Almila Birçe Durukan 9., Elif Su Ay 26.; yıldız erkekler kılıçta ise Alkım Öztürk 25., Adem Doruk Küpeli 31., Kerem Çağlayan 42.

Şampiyona yarın yıldız erkekler flöre ve yıldız kızlar epe karşılaşmalarıyla devam edecek.