Avrupa’nın 5 büyük liginde heyecan sürüyor

Avrupa’nın 5 büyük liginde, hafta sonu ve pazartesi oynanan maçlarla hafta tamamlanırken; İngiltere’de Manchester City, İspanya’da Real Madrid, İtalya’da Milan, Almanya’da Bayern Münih, Fransa’da ise Paris Saint-Germain puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Avrupa’nın 5 büyük liginde heyecan hafta sonu oynanan karşılaşmalarla devam ederken sürpriz sonuçlar da yaşandı. Premier Lig’de 26. hafta geride kalırken, lider Manchester City’nin 15 maçlık yenilmezlik serisi Tottenham’ın 3-2 kazandığı maçla son buldu. Norwich City’i 3-1 yenen Liverpool 57 puana ulaşarak üst üste 5. galibiyetini alırken lider Manchester City ile puan farkını bir maç eksikle 6’ya indirdi. Ligde 50 puanla 3. sırada yer alan Chelsea, Crystal Palace’ı 1-0 yenerken, Manchester United ise Leeds United deplasmanında 4-2 kazanarak puanını 46’ya yükseltti.

Madrid liderliğini sürdürüyor

La Liga’da lider Real Madrid, Alaves’i 3-0 mağlup ederken puanını 57’ye yükseltti. Ligde son 5 maçta 4. beraberliğini alan Sevilla 51 puanla 2. sırada yer alırken, Mallorca’yı 2-1 mağlup eden Real Betis 46 puanla 25. haftayı 3. sırada tamamladı. Valencia’yı deplasmanda 4-1 yenen Barcelona ile Osasuna’yı 3-0 yenen Atletico Madrid ise haftayı 42’şer puanda kapattı.

Serie A’da zirve karıştı

Serie A’da 26. hafta üst sıralarda bulunan takımların puan kayıpları ile geçildi. Salernitana deplasmanında 2-2 berabere kalan Milan, puanını 56’ya yükseltirken; Sassuolo’ya 2-0 kaybeden Inter, 54 puanda kaldı. Cagliari ile 1-1 berabere kalan Napoli 54 puanla takibini sürdürürken, Juventus ise Torino ile oynadığı derbi karşılaşmasında sahadan 1 puanla ayrıldı.

Dortmund’dan farklı galibiyet

Bundesliga’da 23. hafta Bayern Münih’in liderliği ile geçildi. Greuther Fürth’ü 4-1 yenen Münih puanını 55’e yükseltirken, ikinci sırada 49 puanla takibini sürdüren Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach’ı 6-0 yendi. Mainz’e 3-2 kaybeden Bayer Leverkusen’in 4 maçlık galibiyet serisi sona ererken 41 puanda kaldı. Hertha Berlin’i 6-1 yenen Leipzig, Wolfsburg’u 2-1 yenen Hoffenheim ve Augsburg’u 2-1 yenen Freiburg 37’şer puanda sıralamada yer aldı.

Yıldızlar topluluğu PSG deplasmanda kayıp

Ligue 1’de 25. haftada lider Paris Saint-Germain’in 15 maçlık yenilmezlik serisi Nantes deplasmanında son buldu. Yıldızlar topluluğu 3-1 kaybettikleri maçın ardından 59 puanla liderliğini sürdürürken, 46 puanla ikinci sırada yer alan Marsilya, Clermont’a evinde 2-1 kaybetti. Angers’ı 1-0 yenerek puanını 45’e yükselten Nice ligde 3. sırada yer alırken, Strasbourg ise St. Etienne ile 2-2 berabere kaldı ve haftayı 42 puanla 4. sırada tamamladı. Son şampiyon Lille ise sahasında Metz ile golsüz berabere kalırken 36 puanla 11. sırada yer aldı.

5 büyük ligde krallık yarışı

Bundesliga’da lider Bayern Münih’in Polonyalı golcüsü Lewandowski son maçta attığı 2 golle gol sayısını 28’e yükseltti. Serie A’da 6. sırada yer alan Lazio’nun İtalyan golcüsü Immobile 19 golle gol krallığında zirvede yer alıyor. Real Madrid’in 3-0 yendiği maçta 1 gol, 2 asiste imza atan Fransız golcü Karim Benzema 18 golle La Liga’nın en golcü ismi konumunda yer alıyor. Liverpool’da son maçta 1 gole imza atan Mohamed Salah gol sayısını 17’ye çıkararak Premier Lig’in en golcü oyuncusu konumunda yer alırken; Ligue 1’de ise krallık yarışında 14 golle Monaco’nun Fransız golcüsü Ben Yedder yer alıyor.