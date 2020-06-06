Ayça Aykaç ve Tuğba Şenoğlu yeniden VakıfBank’ta

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz sezon Atlasglobal Yeşilyurt’ta kiralık olarak forma giyen Ayça Aykaç ve Tuğba Şenoğlu’nu yeniden kadrosuna dahil etti.
Ayça Aykaç, VakıfBank ile 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. VakıfBank altyapısından yetişen Tuğba Şenoğlu ise iki sezon giydiği sarı-siyahlı formayla 1 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Şampiyonlar Ligi, 2 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa mutluluğu yaşamayı başardı.
Ayça Aykaç ile Tuğba Şenoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları Elemeleri’nde birinci olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kadrosunda da yer aldı.