Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup’ta şampiyonluk için yeni takımını buldu

Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, yeni sezona yeni takımla başlayacak. Güven, kariyerinin ilk şampiyonluğu için BWT Lechner Racing takımıyla mücadele edecek. 2021 Porsche Supercup takvimi 20-23 Mayıs’taki Monte Carlo Grand Prix ile başlayacak.
11 takımlar şampiyonluğu var2014 yılından bu yana takımlar şampiyonluğunu kimselere bırakmayan ve toplamda 11 şampiyonluğu bulunan BWT Lechner Racing’te mücadele edeceği için çok mutlu olduğunu dile getiren Ayhancan Güven, "Porsche Junior pilotu olarak 2021 sezonunda Porsche Mobil 1 Supercup’a BWT Lechner Racing ile katılacağım. Burada olduğum ve bu takım ile çalışacağım için mutluyum. Walter’ı gururlandırmak ve Lechner Racing ailesini zirvede tutmak istiyorum" ifadesini kullandı.