Ayhancan Güven Almanya’da podyumu bırakmadı

Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2021 Porsche Carrera Cup Almanya serisinin ikinci ayağına imzasını attı. Sezona, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn serisinin ilk iki yarışını kazanarak başlayan başarılı pilot, Porsche Carrera Cup Almanya takviminin ikinci durak noktasının ilk yarışını kazanırken ikinci yarışında da ikinci oldu.

Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven, bir zafere daha imza attı. Sezona, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn serisinin ilk iki yarışını kazanarak başarılı bir giriş yapan Red Bull sporcusu, bu kez 2021 Porsche Carrera Cup Almanya’nın ikinci durak noktasında iki yarışta da podyuma çıktı.

2021 Porsche Carrera Cup Almanya takviminin ikinci mücadelesinde cumartesi günkü ilk yarışa Ayhancan Güven damga vurdu. İkinci cepten mücadeleye başlayan Ayhancan Güven, damalı bayrağın altından da ilk sırada geçti. Pazar günkü ikinci yarışta daha kontrollü bir yarış sergileyen başarılı pilot, Oschersleben’deki Motorsport Arena Pisti’nde bu kez ikinciliği elde etti. Bu sonuçla Ayhancan Güven, pilotlar sıralamasında da 58 puanla üçüncü sırada yer aldı. Serinin beşinci ve altıncı yarışları 11-13 Haziran tarihleri arasında Avusturya’daki Red Bull Ring’de koşulacak.