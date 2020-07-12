Ayhancan Güven, Avusturya Grand Prix’sinde ikinci oldu

Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup 2020’nin ikinci yarışı olan Avusturya Grand Prix’sinde ikinci oldu. Güven bu sonuçla pilotlar sıralamasında 5.sıraya yükseldi.

Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup 2020 sezonun ikinci yarışında bu sezonun kendisi adına ilk podyumuna erişti. Avusturya Grand Prix’sinde piste çıkan Ayhancan, ilk cepten başladığı yarışta damalı bayrağın altından geçen ikinci pilot olmayı başardı. Mücadele sonunda Ayhancan Güven, pilotlar sıralamasında da 5. sıraya yükseldi.

Porsche Mobil Supercup’ta sezonun üçüncü yarışı Macaristan’da gerçekleştirilecek. Hungaroring’de gerçekleştirilecek yarış, 19 Temmuz günü koşulacak.