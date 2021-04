Aykut Kocaman: "Başakşehir, ateş çemberinin tam içinde"

Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "7 tane maç var. 5’i etrafımızdaki takımlarla. Bundan sonra telafisi olmayan haftalara girildi. Ateş çemberinin etrafında değil tam içinde Başakşehir" dedi.

Süper Lig’in 35. haftasında Başakşehir, sahasında Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Mutlaka puan ihtiyacının gelinen haftalar itibarıyla zirveye yaptığı andı. Rakip tarafın liderin puan kaybıyla motivasyonu üst seviyeye çıktı. Bizim açımızdan son hafta mağlup olduk sonra BAY geçtik. Bugün de Fenerbahçe karşısına çıkarken mutlak en az 1 puan almak, olabiliyorsa maksimuma çıkarmak, kazanmaktı. İki takımın da acil puana ihtiyacı vardı. Maç bu duygularla başladı. Üstümüze geldiler, biz kendi oyunumuzla karşılık verdik. Maçın dengesini değiştirecek en önemli unsur bana göre topun hakimiyeti olarak gözüküyordu. Fenerbahçe son dönemlerde Emre hoca geldikten sonra daha fazla 3. bölgede oynayan bir takım. Dolayısıyla topu verirsek puan almamız riskli bir hale gelecekti. Kendi gücümüzle sahada yer almayı tercih ettik. Maçın önemli kısmında da bunda başarılı olduk. Golü attıktan sonra 5-6 dakikalık süreçte özellikle Fenerbahçe’nin geriye düşmesinden kaynaklanan baskısının artmasıyla telaş yapmaya başladık. Bu da Fenerbahçe’nin bizim sahamızda olmasına yol açtı. Sonra bilindik bir golle üstünlüğümüzü yitirdik. İlk yarı biraz dengeli bitti. İkinci yarıda tekrar öne geçemeden önceki oyuncu tarzımıza döndük. Her an öne geçeceğimizi düşünürken ekstra bir gol, atılış açısında ekstra bir gol oldu. Yine maçı toparlayabilirdik. Mahmut’un atılışından sonra her türlü çabayı göstermemize, penaltı kazanmamıza rağmen daha iyisini yapabilecekken bunula yetinmemize sebep oldu" ifadelerini kullandı.

"3 tane farklı oyuncunun 4 penaltı kaçırması rastlanır bir şey değil"

Göreve geldikten sonra takımın 4 tane penaltı atışından yararlanamamasının baskıyla alakalı olup olmadığı sorusuna Kocaman, “Bu kesinlikle açıklanamaz. Baskı pek çok şeyin açıklayıcı olabilir ama bu kadar olmaz. 4 tane penaltının ardı ardına kaçması, 2 tane de iptal edilen penaltı var, verilen kararlar VAR’dan çok kolay dönmüyor ama hakemler tarafından. 6 penaltının 4’ünün bizim tarafımızdan, 2’sinin VAR’da iptal edilmesi, bizim tarafımdan kaçanlar baskıyla açıklanamaz. Hayatın içinde dönemler var. Fenerbahçe’nin bir sezonda Akhisarspor’a 3 defa yenilmesi gibi bir olay. Bazen bir şeyler arka arkaya geliyor. Giuliano benim gördüğüm en iyi penaltı atan oyunculardan biri. Demba Ba da öyle. 3 tane farklı oyuncunun 4 penaltı kaçırması rastlanır bir şey değil. Çok farklı bir durum, sadece baskı ile değil içinde bulunduğumuz dönemle açıklıyorum. İleride görülecektir ki bu oyuncular kendi ortalamalarının üstünde atmaya başlayacak. Ama bu gerçekten acı verici bir durum" yanıtını verdi.

"Demba Ba’nın olmaması tercih meselesi"

Demba Ba’nın kadroya alınmamasına ilişkin de Aykut Kocaman, "Tamamen bir tercih meselesi. Elimizde 26 oyuncu var. Demba Ba da o oyunculardan biri. Tamamen tercih. Çok fazla irdelenecek bir şey yok” açıklamasını yaptı.

"Ateşin son derece içindeyiz"

Turuncu-lacivertlilerin düşme potasında yer almasının hatırlatılması üzerine deneyimli çalıştırıcı, "7 tane maç var. 5’i etrafımızdaki takımlarla. Bundan sonra telafisi olmayan haftalara girildi. Ateş çemberinin etrafında değil tam içinde Başakşehir. Sezonu şampiyon olarak bitirmiş, Şampiyonlar Ligi’nde başarılı maçlar oynamış, bir takım sıkıntılar yaşadıktan sonra önemli şampiyonluk adaylarından biriyle 10 kişi kaldıktan sonraki süreçte böyle oynamış bir takımız. Hakikaten inanılır gibi değil ama gerçek de bu. Gerçekle baş etmenin yolu durumu kavramaktan geçiyor. Ateşin son derece içindeyiz” şeklinde konuştu.