Aykut Kocaman: “Bugün futbol şansı yanımızdaydı”

Alanyaspor beraberliğini değerlendiren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “1 puan çok da kötü olmadı. Galibiyete daha fazla yakın takım Alanyaspor’du. Bugün futbol şansı da yanımızdaydı” dedi.Süper Lig’in 37. haftasında Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Maç öncesi analizlere baktığımızda mutlak kazanmak ihtiyacımızın olduğu bir maçtı. Fakat hepsini düşünüce 1 puan çok da kötü olmadı. Galibiyete daha fazla yakın takım Alanyaspor’du. Bugün futbol şansı da yanımızdaydı. Özellikle ligin ender düzenli takımlarından biri Alanyaspor. Oturmuş bir oyunu ve kadrosu var. Giren, çıkan oyucular aynı oyunu oynuyor. Bu da oyunun kontrolünü sağlama açısından mutlaka çözmemiz gereken bir sorundu. Özellikle sahanın bütününü kullanıyor Alanyaspor. Aynı zamanda da topu kullanıyor. Mutlaka topun kontrolünü almalıydı öne çıkmak isteyen takım. İlk yarı farklı dizilişle çıkmaları bizim açımızdan handikap oluşturdu. İlk yarıyı güçlü geçirdiler. Zaman zaman saman alevi parlamalarımız oldu. Ama oyunun kontrolü Alanya’daydı. Topun kontrolü bizde kalacak akışı sağlayamadık. Basit top kayıpları da Alanyaspor’a fırsat verdi. Daha fazla topun peşinde koşmak zorunda kaldık. Daha çok direkt toplar kullanmaya başladı oyuncularımız. Bu da enerji dağılımını kötü etkiledi. İkinci yarı 20-25 dakikalık bölümde lehimize çevirdik. Baskıyı daha doğru yapamaya başladık. Oyunun kontrolünü ele aldık. Ceza sahasının etrafında oynamaya başladık. Üretkenlik daha fazla olmalıydı. Biraz gerginlik, mutlaka kazanmanın getirdiği kaygılı oyun üretkenlik konusunda problem oluşturdu. Sonraki süreç yorgunlukla beraber Alanya tekrar düzenli oyunla dengeyi kurdu. Bizim kalemize yakın olmaya başladı. Çok fazla ihtiyacımız olan bir maçta alınan 1 puan kötü sayılmaz. Önce Erzurumspor, sonra Ankaragücü maçları yaşam mücadelesi olacak. Buralara doğru odaklanmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.