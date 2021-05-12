Aykut Kocaman: “Kayserispor ekstra bir motivasyonla mücadele etti”

Kayserispor beraberliği sonrası konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Puana çok daha ihtiyacı olan rakiple oynadık. Ekstra bir motivasyonla mücadele ettiler, biz tam tersi durumdaydık. Ne kadar maçları ciddiye alıp oynamak isteseniz de vites büyütmek kolay olmuyor” dedi.
“Doğru tedavi için doğru teşhis koymak gerek”
Deneyimli çalıştırıcı, gelecek sezon kadroda nasıl değişiklikler yapacaklarına ilişkin ise şu cümlelere yer verdi:"Son maçı oynadıktan sonra, önce bu sezon ne olduğunu anlamak gerek. O konuda kafa yormak gerek. Geçen sezonun hala resmi şampiyonu Başakşehir. Dolayısıyla sondan iki maç önce kümede kalmayı garantileyen hale gelişin nedenleriyle ilgili benim olduğum dönem ve benden önce neler olduğunu tekrar yönetimle ve profesyonellerle değerlendirmekte fayda var. Doğru tedavi için doğru teşhis koymak gerek. Rize maçından sonra çok mu gerekli, çok kapsamlı mı olması gerek, küçük dokunuşlar mı gerek bunun kararını vereceğiz."