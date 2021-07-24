Aykut Kocaman: "Kuvvetli takım pozisyonuna devam edeceğiz"

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor ile oynanan hazırlık maçının ardından konuştu. Başakşehir’in geçmişteki kuvvetli takım pozisyonuna devam edeceğini söyleyen Kocaman, 1,5-2 ay içinde fizik olarak maksimuma ulaşacaklarını da sözlerine ekledi.
"Kaosu sevdiğimiz için, bunu avantaja çevirebiliriz"Avrupa ile Türkiye arasındaki makasın açıldığını son yıllarda sürekli dile getirdiğini hatırlatan Aykut Kocaman, "Bunu sadece Avrupa ülkelerinin ileriye gitmesiyle değil bizim geriye gitmemizle açıklıyordum. Bu futbol düzeninde, bu düşünce yapısıyla buraya doğru gitmemiz kaçınılmazdı. Zaten düşen bir kalite var. Bu kalitenin düşüşünü biraz daha etkileyecek bir düzensizlik durumu var. Öte yandan biz düzensizliği ve kaosu çok sevdiğimiz için bunu belki bir süre sonra avantaja çevirebiliriz" dedi. Takımın fizik olarak 1,5-2 ay arasında maksimum düzeye ulaşabileceğini de söyleyen Kocaman, "Aynı zamanda da son Avrupa Şampiyonası’nda gözüktü ki artık dünyada, ezber oyununa döndü iş. Baskı, oyun oynatmama ve topu aldığında da ezber oyunu var. Biz de kendi adımıza, Türkiye’deki koşullar içinde bunu biraz daha yapabilirsek kendimizi, geçen senenin son 7 maçında bıraktığımız görüntüye taşıyabiliriz. Fenerbahçe’ye mağlup olduğumuz maçta oyun olarak çıkışa geçip sonrasında daha iyi bir puan ortalaması yakalamıştık. Ancak bunun nerelere doğru dönüşebileceğini kestirmek kolay olmuyor çünkü malzememiz insan. Genel görüntüler şu anda daha iyi olacağını gösteriyor" diyerek devam etti. 13 aylık aranın ardından tekrar futbola döndüğünü de hatırlatan Kocaman, "Televizyon seyrederken de kenarda izlerken de taraftarsız olmak gerçekten feci bir şey. Futbolda olmazsa olmaz tek şey, futbolcular. Bunu ayıralım. Ancak bu futbolu oynamaya başladıktan sonra en önemli unsur ise taraftarlar. Taraftarların da dönecek olması, işi tahmin edilenin biraz dışına çıkararak kaliteyi arttırma zorunluluğuna götürebilir gibi gözüküyor. Umarım öyle olur. Herkese iyi şanslar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.