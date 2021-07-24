Aykut Kocaman: "Kuvvetli takım pozisyonuna devam edeceğiz"

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor ile oynanan hazırlık maçının ardından konuştu. Başakşehir’in geçmişteki kuvvetli takım pozisyonuna devam edeceğini söyleyen Kocaman, 1,5-2 ay içinde fizik olarak maksimuma ulaşacaklarını da sözlerine ekledi.

Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Trabzonspor ile Riva’da karşı karşıya gelen ve sahadan golsüz eşitlikle ayrılan Başakşehir’de Teknik Direktör Aykut Kocaman maçın ardından açıklamalarda bulundu. Oynanan oyunda olumlu ya da olumsuz şeyler söylemenin doğru olmayacağını söyleyerek sözlerine başlayan Kocaman, "Bizim adımıza sezonun ilk hazırlık maçıydı. İyi oyun ya da kötü oyun diye bir nitelendirme yaparsam kendi oyuncularıma haksızlık olur. Ağır antrenmanlardan sonra ayaklar çok ağır olur. Maçta da bunun zorluklarını gördük. Benim adıma olumlu şeylerin biraz daha fazla olduğu bir oyun olarak gözüktü. Kuvvetli takım pozisyonunu bıraktığımız yerden devam ettireceğiz ve bir adım üstüne gideceğiz gibi görünüyor. Bu sene, mesleğine pozitif bakan oyuncu sayımız çok fazla. Eğer onları 3’üncü bölgede biraz daha renklendirebilirsek olumlu şeyler olabilir gibi gözüküyordu antrenmanlarda" ifadelerini kullandı. Sakaryaspor ve Panathinaikos ile oynanması planlanan hazırlık maçlarının iptal olduğunu da söyleyen Kocaman, "Yeni Malatyaspor ile bağlantı kurduk, hem onlar hem de bizim adımıza iyi bir maç olacak gibi gözüküyor. 3 gün sonra Beşiktaş ile oynayacağız. Skordan ziyade olarak ölçü belirlemek için son derece iyi maçlardan birisi olacak. Kasımpaşa, Hatay ve ardından Malatya maçları var. Sezon içerisinde yukarıda olma arzusu olan takımlarla oynayacağız gibi gözüküyor. Bunlardan bir tanesi de biziz. Kendi adıma ölçü yapabilmek için iyi göstergelerin olacağı maçlar olarak gözüküyor" açıklamasını yaptı.

"Kaosu sevdiğimiz için, bunu avantaja çevirebiliriz"

Avrupa ile Türkiye arasındaki makasın açıldığını son yıllarda sürekli dile getirdiğini hatırlatan Aykut Kocaman, "Bunu sadece Avrupa ülkelerinin ileriye gitmesiyle değil bizim geriye gitmemizle açıklıyordum. Bu futbol düzeninde, bu düşünce yapısıyla buraya doğru gitmemiz kaçınılmazdı. Zaten düşen bir kalite var. Bu kalitenin düşüşünü biraz daha etkileyecek bir düzensizlik durumu var. Öte yandan biz düzensizliği ve kaosu çok sevdiğimiz için bunu belki bir süre sonra avantaja çevirebiliriz" dedi. Takımın fizik olarak 1,5-2 ay arasında maksimum düzeye ulaşabileceğini de söyleyen Kocaman, "Aynı zamanda da son Avrupa Şampiyonası’nda gözüktü ki artık dünyada, ezber oyununa döndü iş. Baskı, oyun oynatmama ve topu aldığında da ezber oyunu var. Biz de kendi adımıza, Türkiye’deki koşullar içinde bunu biraz daha yapabilirsek kendimizi, geçen senenin son 7 maçında bıraktığımız görüntüye taşıyabiliriz. Fenerbahçe’ye mağlup olduğumuz maçta oyun olarak çıkışa geçip sonrasında daha iyi bir puan ortalaması yakalamıştık. Ancak bunun nerelere doğru dönüşebileceğini kestirmek kolay olmuyor çünkü malzememiz insan. Genel görüntüler şu anda daha iyi olacağını gösteriyor" diyerek devam etti. 13 aylık aranın ardından tekrar futbola döndüğünü de hatırlatan Kocaman, "Televizyon seyrederken de kenarda izlerken de taraftarsız olmak gerçekten feci bir şey. Futbolda olmazsa olmaz tek şey, futbolcular. Bunu ayıralım. Ancak bu futbolu oynamaya başladıktan sonra en önemli unsur ise taraftarlar. Taraftarların da dönecek olması, işi tahmin edilenin biraz dışına çıkararak kaliteyi arttırma zorunluluğuna götürebilir gibi gözüküyor. Umarım öyle olur. Herkese iyi şanslar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.