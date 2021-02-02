Aykut Kocaman: "Öne geçmek için fırsatlar bulduk ancak değerlendiremedik"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray karşısında öne geçmek için fırsatlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerini söyledi.

Süper Lig’in 23. haftasında Başakşehir deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray’a 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Salgın sonraki süreçte 1 senedir uzaklardaydım. Bugün ilk defa başladık. Pek çok şey değişmiş. Şartlar bu. Oyunları da etkiliyor. Taraftarların olmadığı ortam oyunun genel çehresini değiştirdi. Coşkuyu yapan taraftarın varlığı. Onun olmaması ilginç bir deneyim. Futbolun tüm unsurları için sıkıntılı bir durum. Başakşehir geçen sezonun şampiyon takımı. Başladıktan sonraki süreçte çok fazla dinlenemedi. Ligdeki çok sayıdaki maç içinde aynı zamanda buna eklenmiş ölüm grubu olan Şampiyonlar Ligi maçları ile başladı. Özellikle yüksek öz güvenin etkisi ile 8 haftalık dönemde kendi ortalamalarında kabul edilebilir durumda oynadı. İlk 8 hafta içerisinde ortalaması makuldü. Gençlerbirliği maçından sonraki süreçte bugün 14. maç sadece 2 galibiyet vardı. Ciddi bir yorgunluk vardı. Bu tamamen zihinsel yorgunluk. Çok kolay gol yiyen bir takım haline geldi Başakşehir. Bugüne kadar hep 4’ün içinde olmuş bir takım. Temel özelliği düzenli bir takım olması ve az gol yiyen bir takım olmasıydı. Maçta biraz bu psikolojik, zihinsel faktörlerin etkisi ile biraz daha ikinci bölgede oyunu kabul etmek istedik. Top Galatasaray’daydı. Ana plana geçince rakibimizi itmeye başladık. İlk yarıda kuvvetli ataklar yaptık. Öne geçmek için fırsatlar bulduk ancak değerlendiremedik. Rakibimiz hiç giremedi. Donk’un inanılır gibi değil metrelerce uzaktan yay gibi giden topu Onyekuru’nun beyni ile yaptığı vuruş kalemizde sonuçlandı. Bu ortamda geriye düşmek var ortamı sıkıntılı hale getirdi. İkinci yarı İkinci yarı oyunu kontrole aldık. 1-0 gittiğinde çevirebilecek hamleler oldu. Fakat yine çeviremedik. İkinci gol Hatay maçında yediğimiz golün benzeriydi. Maçı çevirebilme ihtimalimiz azalmıştı. Üçüncü gol bir taraftan anlatmaya çalıştığım maçı uygun hali olmadı. 3-0’lık skor, maçın yıldızı Muslera. Maçın en iyi anlatan durumlardan biriydi. Genel olarak hakemler hakkında konuşmasını istemiyorlar. Bıraktığım gibi olan ve olmayan şeylerde bu durum. Onyekuru’nun penaltısında tüy değdi herhalde ayağına. Muhammed’in hafif teması var mı yok mu? Penaltıyı verdiler. Demba Ba’yı Donk itince penaltı yok. Standardı merak ediyorum" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe’ye transfer olan milli futbolcu İrfan Can Kahveci’nin transferinin kendisinin onayı olup, olmadığının sorulması üzerine Kocaman, "Başakşehir’e gelmeden evvel transfer baya yol almıştı. Bu tip durumlar oyuncular gitmeyi kafasına yerleştirdiyse onaylamak yada onaylamamak elde ama yapacağı durumu iyi tespit etmek lazım. Bu konuda açıkçası müdahil değildim" diye cevap verdi.