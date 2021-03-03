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Aykut Kocaman ve Ömer Ali Şahiner eski takımlarına karşı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve turuncu-lacivertli futbolcu Ömer Ali Şahiner, uzun yıllar görev aldıkları eski takımları İH Konyaspor’a bugün rakip oldu.

Aykut Kocaman ve Ömer Ali Şahiner eski takımlarına karşı
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve turuncu-lacivertli futbolcu Ömer Ali Şahiner, uzun yıllar görev aldıkları eski takımları İH Konyaspor’a bugün rakip oldu.

Süper Lig’in 28. haftasında Başakşehir, İH Konyaspor’u ağırlıyor. Bu müsabaka turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman ve tecrübeli futbolcu Ömer Ali Şahiner için ayrı bir önem taşıyor.

Kocaman, iki ayrı dönemde 5 sezon görev aldığı ve son olarak 2019-2020 sezonunda başında bulunduğu Konyaspor’a karşı bugün rakip olarak kulübede yer alıyor. Devre arasında Başakşehir forması giymeye başlayan Ömer Ali ise 2012-2013 sezonundan turuncu-lacivertli takıma gelene kadar aralıksız Konya temsilcinin başarısı için ter dökmüştü.
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