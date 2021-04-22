Aykut Kocaman’dan 5 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçtiğimiz haftaki Fenerbahçe mücadelesinin 11’inden 5 değişiklik yaparak Kasımpaşa karşısına çıktı.
Kocaman, savunma hattında Cemali, Ponck ve Ndayishimiye’nin yerine Uğur Uçar, Epureanu, Duarte 3’lüsüne şans verdi. Orta sahada kırmızı kart cezalısı olan Mahmut Tekdemir ile Mehmet Topal, santrfor bölgesinde de Crivelli ile Chadli yer değiştirdi.
M.Başakşehir’in Kasımpaşa karşılaşması 11’i şöyle:“Volkan - Uğur, Duarte, Epureanu, Ömer Ali - Mehmet, Tolga, Visca, Giuliano, Aleksic - Chadli”