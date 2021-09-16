Ayşe Begüm Onbaşı Avrupa Şampiyonası’nda podyuma çıkıyor

Aerobik cimnastik dalında Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli isimlerden, Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, bu kez de Avrupa Şampiyonu olabilmek için podyuma çıkıyor. Ayşe Begüm Onbaşı, İtalya’nın Pesaro kentinde 17-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda Tek Kadınlar, Karışık Çiftler ve Trio kategorilerinde altın madalya arayacak.
Sezona Manisa’da düzenlenen Aerobik Jimnastik Türkiye Şampiyonası’ndaki 3 altın madalya ile başlayan Ayşe Begüm Onbaşı, Bakü’deki Dünya Şampiyonası’nı da tarihi bir başarı ile tamamlamıştı. Kariyerinin ilk Tek Kadınlar Dünya Şampiyonluğunu hem elemelerde hem de finalde en iyi performansı göstererek elde eden Ayşe Begüm Onbaşı, bu kez de İtalya’da Avrupa Şampiyonu olmaya çalışacak.