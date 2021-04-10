Ayşe Begüm Onbaşı sezona 3 Türkiye şampiyonluğu ile başladı

Aerobik cimnastik dalında dünya ve Avrupa şampiyonu olan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Manisa’da düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’na damga vurdu. Ayşe Begüm Onbaşı, Büyük Kadınlar kategorisinde bir kez daha Türkiye şampiyonluğunu elde ederken, Karışık Çiftler ve Trio kategorilerinde de zirveyi kimseye bırakmadı.
"İlk hedefime ulaştım"Aktif yarışmalara uzun süre verilen ara sonrasında çok önemli bir başarıya imza attığını belirten Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, "Bu sene eğer şartlar izin verirse çok yoğun bir program bizi bekliyor. Bu yoğun takvimde ilk hedefim, Avrupa ve Dünya şampiyonaları öncesinde Türkiye Şampiyonluğuna bir kez daha ulaşmaktı. Hedefime de ulaşabildiğim için çok mutluyum. Umarım bu sene kendime koyduğum diğer hedeflere de bir bir ulaşıp bana inanan ve destekleyen herkesi gururlandırmaya devam edeceğim" dedi.