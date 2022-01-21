Ayşegül ve Togan Avustralya Açık Gençler Şampiyonası’nda

Avustralya Açık Gençler Şampiyonası ana tablo kuraları çekildi. İlk Grand Slam deneyimlerini Avustralya’da yaşayacak iki temsilcimiz Ayşegül Mert ve Togan Tokaç’ın ilk tur rakipleri belli oldu. Ayşegül Mert Japon raket Sara Saito ile eşleşirken Togan Tokaç ise Çek tenisçi Hynek Barton ile eşleşti.