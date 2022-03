Ayvalık’ta Başkan Ergin’den down sendromlu çocuklara sürpriz

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle down sendromlu çocuklar ile bir araya gelen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Özel çocuklarımız basketbolu çok seviyor, biz de onları. Biz onların bir gün değil her gün farkındayız. Sevgi dolu kalplerinin yüzlerindeki gülümsemeye yansıması paha biçilemez. Sıradan olmak ile muhteşem olmak arasındaki fark sadece küçük fazladan bir kromozom” dedi.