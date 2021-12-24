Aziz Çetin: “Hedefimiz Süper Kupa’yı kazanmak”

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, TFF Süper Kupa müsabakasını kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Winter League Basın Lansmanı İstanbul’da yapıldı. Lansmana katılan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında yarın oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili konuşan Başkan Çetin, “Bizim için her maç büyük maç. Galatasaray, Alanyaspor, Beşiktaş ya da Giresunspor ile oynayacağımız maçların birbirinden farkı yok. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Yeni bir heyecan yakaladık. İyi futbol oynuyoruz. Türkiye’nin güzide kulüplerinden birisiyle oynayacağımız. Hedefimiz iyi oyun ve galibiyet” şeklinde konuştu.

“Birkaç takviye yapacağız”

Devre arası öncesi transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Çetin, “Transfer dönemi açılmadan önce çalışmalarımız var. Şartlar oluşursa bir veya birkaç takviye yapacağız” ifadelerini kullandı.

“2. Yılda ilk 5’e girmeyi hedefliyoruz”

Başkan Çetin, teknik sorumlu Nuri Şahin hakkında da konuşarak, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

“Hedefimiz, 2. yıl ilk 5’e girmek. Bunu Nuri hocayla da konuştuk. Kendisi üreten, kendi ürettiğiyle dönen, Avrupa’da ses getiren bir takım olma yolunda çalışıyoruz. İyi bir ekibiz. Biz bu riski tek başımıza almadık. Biz Nuri hocayı biliyorduk, potansiyelinin farkındaydık. Biz bu kararı yönetim kurulu olarak hep birlikte aldık. Bir başarı varsa ya da bir başarısızlık olacaksa ki ben başarısızlık olacağına inanmıyorum, bunu yönetim kurulu olarak yaptık.”

“Hedefimiz Süper Kupa’yı almak”

Beşiktaş ile Katar’da oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasına da değinen Başkan Çetin, “Yönetim kurulunun şehre kupa kazandıran bir yönetim kurulu olarak anılmasını hak ettiğini düşünüyorum. Aynı şekilde Nuri hoca da ilk senesinde kupa almayı çok ister. Futbolcular çok istiyor. Galatasaray maçından sonra oraya konsantre olacağız. Hedefimiz, kesinlikle kupayı almak. Kolay yakalanacak bir şans değil. En iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Hocayı 5 sene sonra bırakacaklarını düşünmüyorum”

Teknik sorumlu Nuri Şahin ile uzun yıllar çalışmak istediklerini vurgulayan Başkan Çetin, “Şu anda biz içimizden birisini hoca yaparak zaten bu heyecanı yakaladık. Biz stratejik olarak doğru bir şey yakaladık. Türk futbolu, yeni bir hoca kazanıyor. Türkiye bunun tadını çıkarsın. Dört tane yabancı dil bilen, dünyanın en iyi hocalarıyla çalışmış olağanüstü bir insan. Çok da keyifliyiz onunla birlikte olmaktan. Kendisiyle 5 senelik sözleşme yaptık ama kendisini bizde 5 sene sonra bırakacaklarına inanmıyorum. Kendisi bir yere gitmediğini hep söylüyor ama hakkında, hakkımızda hayırlısı olsun” değerlendirmesini yaptı.

“Gelen teklife göre hareket ederiz”

Oyuncularına gelen herhangi bir transfer teklifi olup olmadığı yönünde gelen soruya ise Başkan Çetin, “Bize Türk futbolcular için yabancı kulüplerden gelen resmi bir teklif yok. Gelen teklife göre hareket ederiz. ‘Bırakmayacağım’ dediğiniz bir oyuncu için Barcelona reddedemeyeceğiniz bir teklif verirse geri çevirme şansınız var mı? Yok” yanıtını verdi.