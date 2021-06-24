Aziz Yıldırım: "Aday olmayacağım"

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Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, bugün düzenlenen basın toplantısından önce, yapılacak olan kongrede aday olmayacağını ifade etti.

Aziz Yıldırım: "Aday olmayacağım"
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Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, bugün düzenlenen basın toplantısından önce, yapılacak olan kongrede aday olmayacağını ifade etti.

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, uzun süren sessizliğini bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında bozdu. Toplantı öncesinde salona gelen Yıldırım, bu hafta sonu yapılacak olan kongre öncesinde kafalardaki soru işaretlerini kaldırdı. Gerçekleşecek olan kongrede aday olup olmayacağı tartışmaları yaşanan Aziz Yıldırım, basın toplantısı öncesinde "Bir daha aday olmayacağım" diyerek, bu konuya son noktayı koydu.
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