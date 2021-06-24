Aziz Yıldırım: "Bir daha başkan olmayacağım ve düşünmüyorum ama arkadaşlarımdan birisi düşünürse, onları destekleyeceğim. Bundan sonra Fenerbahçe ile ilgili her noktada olacağım. Loca almayacağım, protokol tribününde oturacağım, göstereceğim kendimi.

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Aziz Yıldırım: "Bir daha başkan olmayacağım ve düşünmüyorum ama arkadaşlarımdan birisi düşünürse, onları destekleyeceğim. Bundan sonra Fenerbahçe ile ilgili her noktada olacağım. Loca almayacağım, protokol tribününde oturacağım, göstereceğim kendimi."

Aziz Yıldırım: "Bir daha başkan olmayacağım ve düşünmüyorum ama arkadaşlarımdan birisi düşünürse, onları destekleyeceğim. Bundan sonra Fenerbahçe ile ilgili her noktada olacağım. Loca almayacağım, protokol tribününde oturacağım, göstereceğim kendimi.
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Aziz Yıldırım: "Bir daha başkan olmayacağım ve düşünmüyorum ama arkadaşlarımdan birisi düşünürse, onları destekleyeceğim. Bundan sonra Fenerbahçe ile ilgili her noktada olacağım. Loca almayacağım, protokol tribününde oturacağım, göstereceğim kendimi."
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