Aziz Yıldırım: "Bir daha başkan olmayacağım ve düşünmüyorum ama arkadaşlarımdan birisi düşünürse, onları destekleyeceğim. Bundan sonra Fenerbahçe ile ilgili her noktada olacağım. Loca almayacağım, protokol tribününde oturacağım, göstereceğim kendimi.

Aziz Yıldırım: "Bir daha başkan olmayacağım ve düşünmüyorum ama arkadaşlarımdan birisi düşünürse, onları destekleyeceğim. Bundan sonra Fenerbahçe ile ilgili her noktada olacağım. Loca almayacağım, protokol tribününde oturacağım, göstereceğim kendimi."