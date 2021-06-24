Aziz Yıldırım: "Yeni yönetim geldiğinden beri acaba 1 tane ağaç dikti mi? Sadece kulübün oraya 1 tane bekçi kulübesi yaptılar. Ali Koç, bu kulübe niye geldiğinin farkında değil. 16 bin kişi seni beyaz atlı prens gibi gördü. Geleceksin, prensesi uçura

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Aziz Yıldırım: "Yeni yönetim geldiğinden beri acaba 1 tane ağaç dikti mi? Sadece kulübün oraya 1 tane bekçi kulübesi yaptılar. Ali Koç, bu kulübe niye geldiğinin farkında değil. 16 bin kişi seni beyaz atlı prens gibi gördü. Geleceksin, prensesi uçuracaksın ama Fenerbahçe küme düşüyordu, küme."

Aziz Yıldırım: "Yeni yönetim geldiğinden beri acaba 1 tane ağaç dikti mi? Sadece kulübün oraya 1 tane bekçi kulübesi yaptılar. Ali Koç, bu kulübe niye geldiğinin farkında değil. 16 bin kişi seni beyaz atlı prens gibi gördü. Geleceksin, prensesi uçura
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Aziz Yıldırım: "Yeni yönetim geldiğinden beri acaba 1 tane ağaç dikti mi? Sadece kulübün oraya 1 tane bekçi kulübesi yaptılar. Ali Koç, bu kulübe niye geldiğinin farkında değil. 16 bin kişi seni beyaz atlı prens gibi gördü. Geleceksin, prensesi uçuracaksın ama Fenerbahçe küme düşüyordu, küme."
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Aziz Yıldırım: "Ali Koç ’Ben size şampiyonluk...
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