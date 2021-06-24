Aziz Yıldırım: "Yeni yönetim geldiğinden beri acaba 1 tane ağaç dikti mi? Sadece kulübün oraya 1 tane bekçi kulübesi yaptılar. Ali Koç, bu kulübe niye geldiğinin farkında değil. 16 bin kişi seni beyaz atlı prens gibi gördü. Geleceksin, prensesi uçura
Aziz Yıldırım: "Yeni yönetim geldiğinden beri acaba 1 tane ağaç dikti mi? Sadece kulübün oraya 1 tane bekçi kulübesi yaptılar. Ali Koç, bu kulübe niye geldiğinin farkında değil. 16 bin kişi seni beyaz atlı prens gibi gördü. Geleceksin, prensesi uçuracaksın ama Fenerbahçe küme düşüyordu, küme."
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