Badmintonda Bursa Büyükşehir Belediyespor fırtınası

Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Badminton Türkiye Şampiyonası’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, elde ettiği derecelerle göz doldurdu.

21-27 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen organizasyonda 143 kulüpten 683 sporcu mücadele etti. Büyük heyecanın yaşandığı şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 2 Türkiye şampiyonluğu, 2 Türkiye ikinciliği elde ederken, takım halinde de kürsünün en üst basamağında yer aldılar. Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde oynanan müsabakalarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden Emre Lale tek erkeklerde Türkiye şampiyonu olurken, Serdar Koca- Serhat Salim ikilisi çift erkekler kategorisinde altın madalya kazandı. Organizasyonda yine Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden Özge Bayrak tek kadınlarda ve Emre Lale-Özge Bayrak karışık çiftler kategorisinde Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attılar. Kulüp sporcularının elde ettiği başarılı sonuçların ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor da takım halinde Türkiye şampiyonluğunu elde etti.