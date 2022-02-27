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Bafetimbi Gomis 3. gol sevincini yaşadı

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Galatasaray’ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Çaykur Rizespor karşısında attığı golle bu sezonki 3. golünü kaydetti.

Bafetimbi Gomis 3. gol sevincini yaşadı
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Galatasaray’ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Çaykur Rizespor karşısında attığı golle bu sezonki 3. golünü kaydetti.

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Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 4-2 mağlup ederken, kapanış golü Bafetimbi Gomis’ten geldi. Mücadelenin 90+8. dakikasında Sofiane Feghouli’nin pasında defansın arkasına sarkan Gomis, ceza sahası içinde kaleci Tarık Çetin’i çalımlayıp meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanında da 2 gol atan 36 yaşındaki futbolcu gol sayını 3’e çıkardı.

Karşılaşmaya yedek başlayan Fransız golcü 57. dakikada Mustafa Muhammed’in yerine oyuna girdi.

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