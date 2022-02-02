banner4556

Bafetimbi Gomis: "Bu formanın hakkını vereceğim"

banner4336

Galatasaray’ın yeni transferi Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılılara döndüğü için mutlu olduğunu ifade ederek, formanın hakkını vereceğini söyledi.

Bafetimbi Gomis: "Bu formanın hakkını vereceğim"
banner4583

Galatasaray’ın yeni transferi Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılılara döndüğü için mutlu olduğunu ifade ederek, formanın hakkını vereceğini söyledi.

banner4575

Tekrar Galatasaray’a transfer olan Fransız forvet Bafetimbi Gomis, resmi sözleşmeyi imzalamasının ardından kulüp televizyonuna duygularını paylaştı. Galatasaray’a tekrar döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Gomis, "Galatasaray’a tekrar geldiğim için çok mutluyum. Taraftarımızın da desteğiyle birlikte başarılı olabileceğimize inanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Galatasaray’ı en iyi yerlere taşımaya çalışacağız. Bu formanın da hakkını vereceğim" diye konuştu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Nikah salonlarında 02.02.2022 yoğunluğu
Nikah salonlarında 02.02.2022 yoğunluğu
  1. İstanbul

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321