Bafetimbi Gomis penaltı kaçırdı

Galatasaray’ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Çaykur Rizespor maçının 64. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada penaltı kazandı. Mücadelenin 64. dakikasında penaltıda topun başına geçen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’in vuruşunda kaleci Tarık Çetin kendi sağına gelen meşin yuvarlağı kurtardı.
36 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Göztepe maçında kazanılan 2 penaltıyı gole çevirmişti.