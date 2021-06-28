Bağcılarspor 3. Lig yolunda çeyrek finalde

TFF Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 1. Grup’ta mücadele eden Bağcılarspor, oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayarak grubu şampiyon olarak tamamladı. Başarılı bir grafik çizen Bağcılarspor, 3. Lig yolunda çeyrek finale kaldı.
Bağcılarspor’u tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İlçemizin gururu olan Bağcılarspor, namağlup olarak grubu birinci bitirerek çeyrek finale yükseldi. Yönetim, teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ediyor, yarı final ve final yolunda başarılar diliyorum” dedi.
Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?8’er takımlı 4 bölgede oynanacak çeyrek final müsabakaları öncelikle 1. ve 2., 3. ve 4., 5. ve 6. ve 7. ve 8. grup birincilerinin çeyrek final müsabakaları oynamasıyla, (1-2) galibinin (3-4) galibi ile, (5-6) galibinin, (7-8) galibi ile yarı final müsabakaları oynayacak. Yarı final müsabakalarının galipleri ise tek maç eleme usulü final müsabakası oynayacak. 4 bölgenin birincisi olan 4 takım TFF 3. Lig’e çıkma hakkı kazanacak.