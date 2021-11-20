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Bakan Kasapoğlu açıkladı: ’Gençlerin Bütçesi Gençlerde’

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın bütçesinin planlanmasıyla ilgili olarak ’Gençlerin Bütçesi Gençlerde’ projesiyle gençlerin düşüncelerini beklediklerini söyledi.

Bakan Kasapoğlu açıkladı: ’Gençlerin Bütçesi Gençlerde’
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın bütçesinin planlanmasıyla ilgili olarak ’Gençlerin Bütçesi Gençlerde’ projesiyle gençlerin düşüncelerini beklediklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her konuda olduğu gibi bütçemizin planlanmasında da siz gençlerimizin düşüncesi bizler için çok kıymetli. Bütçe kalemlerini belirlemede siz de rol almak istiyorsanız anketimize www.genclerinbutcesi.gsb.gov.tr’den katılabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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