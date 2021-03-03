Bakan Kasapoğlu: “Amacımız herkesin sağlıklı bir şekilde bir araya gelmesini sağlamak”

Korona virüs sürecinde kademeli normalleşmenin başlamasının ardından müsabakalara belirli oranda seyirci alınmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Taraflarla, ilgili federasyonumuzla da bir araya geleceğiz. Amacımız taraftarıyla, yöneticisiyle, oyuncusuyla herkesin güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde bir araya gelmesini sağlamak” dedi.
Bu yıl 67.’si düzenlenen Gillette Yılın Sporcusu Ödülleri’nde aday gösterilecek sporcu, takım ve kurumların belirleneceği ‘Büyük Jüri’ toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul Maslak’ta düzenlenen toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı (TTF) Cengiz Durmuş’un yanı sıra pek çok katılımcı hazır bulundu.
“Sporcularımızla halkımızı gururlandırmaya devam edeceğiz”
“Çok önemli yatırımları birlikte gerçekleştiriyoruz”
Türkiye’nin dört bir yanında çok önemli yatırımlara imza atmaya devam ettiklerini aktaran Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Dünyada hakikaten rekabet gücü çok yüksek bir spor alt yapımız her geçen gün güçlenerek yoluna devam ediyor. Statlarıyla, salonlarıyla, havuzlarıyla Türkiye’nin dört bir köşesinde sadece birkaç ilde değil, Türkiye’nin doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle her köşesinde, 81 vilayette, ilçelerde, mahallelerde hatta köylerde çok önemli yatırımları birlikte gerçekleştiriyoruz. Halkımıza bu anlamda spora olan ilgisini her geçen gün daha da arttırıyor. Bu da ayrı bir mutluluk kaynağı. Tabii Türkiye’nin spor alt yapısının güçlenmesi hem sporumuzun gelişmesi açısından hem de bakanlık olarak özellikle önemsediğimiz spor turizmi açısından özellikle çok mühim bir konu. Pek çok branşta hem erişilebilirlik hem dünya standartlarında ciddi bir rekabet gücüne sahip tesisleşme spor turizmi açısından da ülkemizin bu anlamdaki istikbali açısından umut verici” diye konuştu.
“Amacımız herkesin sağlıklı bir şekilde bir araya gelmesini sağlamak”
Korona virüs sürecinde kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından müsabakalara seyirci alınmasına ilişkin gelen bir soruyu Bakan Kasapoğlu, şu cümlelerle cevaplandırdı:“Bunu birkaç gün önce de konuştuk. Normalleşme adımlarıyla birlikte taraflarla, ilgili federasyonumuzla da bir araya geleceğiz. Amacımız taraftarıyla, yöneticisiyle, oyuncusuyla herkesin güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde bir araya gelmesini sağlamak.”