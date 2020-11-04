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Bakan Kasapoğlu, Başakşehir-Manchester United maçında

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU, FATİH TERİM STADI’NDA OYNANAN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-MANCHESTER UNİTED MAÇINI TAKİP EDİYOR.

Bakan Kasapoğlu, Başakşehir-Manchester United maçında

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fatih Terim Stadı’nda oynanan Medipol Başakşehir-Manchester United maçını takip ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, sahasında İngiliz temsilcisi Manchester United ile karşılaşıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da müsabakayı takip etmek üzere Fatih Terim Stadı’na geldi. Bakan Kasapoğlu’na, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de eşlik ediyor.

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