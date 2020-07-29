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Bakan Kasapoğlu finali izledi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA FİNALİNDE TRABZONSPOR İLE AYTEMİZ ALANYASPOR ARASINDA ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA OYNANAN MÜSABAKAYI TRİBÜNDEN İZLEDİ. TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU, MÜSABAKAYI PROTOKOL TRİBÜNÜNDEN TAKİP ETTİ.

Bakan Kasapoğlu finali izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali stattan takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası’nda finalinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakayı tribünden izledi. Bakan Kasapoğlu dışında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu müsabakayı protokol tribününden takip etti.

Maç öncesinde Bakan Kasapoğlu, Nihat Özdemir, Ahmet Ağaoğlu ve Hasan Çavuşoğlu birlikte fotoğraf verdi.

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