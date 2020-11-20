Bakan Kasapoğlu, İlke Özyüksel’i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel’i tebrik etti.Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, "Polonya’nın Drzonkow kentinde düzenlenen Modern Pentatlon 24 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan İlke Özyüksel’i kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı’mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandıran İlke Özyüksel’e başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.