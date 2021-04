Bakan Kasapoğlu: “İstanbul Tenis Merkezi dünyanın önemli merkezlerinden biri”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Tenis Merkezi’nin dünyanın önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul toprak kort turnuvası tekler final karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. TTF İstanbul Tenis Merkezi’nin sadece Türkiye’nin değil dünyanın önemli merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, “İkincisi bu yıl başarıyla gerçekleştirilen turnuvanın haricinde önümüzdeki aylarda Dünya Gençler Tenis Şampiyonası Antalya’da gerçekleştirilecek” diye konuştu.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul turnuvası finalini takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul’un her zaman olduğu gibi güzel ev sahiplikleri yapmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Kasapoğlu, “Bizler şanlı tarihimizle gurur duyuyoruz. Gençliğimizle yarınlara yürüdüğümüz bu şanlı destanı yapmaya devam edeceğiz. Tarihimizin lekelemelerine müsaade etmeyeceğiz. Bu güzel şehirde yine her alanda olduğu gibi sporda da en güçlü mesajımızı dünyaya vermeye devam ediyoruz. Tüm branşlarıyla futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme ve cimnastiğiyle her alanda yürüyüşüne devam ediyor Türkiye. Bugün finali düzenlenecek şampiyonamızın ve bundan sonraki çalışmalarımız yine sporcularımızla, federasyonlarımızla, kulüplerimizle en güzel şekilde ev sahipliğiyle düzenlenmeye devam edecek. Spordaki her ev sahipliğimiz ayrı bir başarı” ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu TTF İstanbul Tenis Merkezi’nin sadece Türkiye’nin değil dünyanın önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Sporun birleştiren ruhuyla kardeşliğiyle tüm dünyaya mesaj olarak aktarılacağını söyleyen Bakan Kasapoğlu, “İkincisini bu yıl başarıyla gerçekleştirilen turnuvanın haricinde önümüzdeki aylarda Dünya Gençler Tenis Şampiyonası Antalya’da gerçekleştirilecek. Ülkemizi bu alandaki ev sahiplikleri tesis altyapısı, kış sporlarından su sporlarına takım sporlarına kadar her alandaki altyapısı her geçen gün güçleniyor. Tenisiyle, basketboluyla, voleyboluyla, yüzmesiyle herkesin spora erişimi noktasındaki çalışmalarımız sürüyor. Önemli gelişmeler kat etti tenis. Gerek federasyon gerekse de kulüplerle iş birliklerimizi artırıyoruz. Gençlerimizin bu yeteneklerini tespit etme yolunda tenisle buluşturma çalışmalarına ara vermedik. Yeni sporcular kazandığımızı görüyoruz ve mutluluk duyuyoruz. Spor turizminde marka olma noktasında mesafe kat ettik. Geçen hafta Kuşadası’da 56’ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun finalini yaptık. Ülkemizin güzelliklerini dünyaya tanıtma notasında önemli organizasyondu” diye konuştu.

“Her alanda başarılarımız devam edecek"

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası’nın bir haftadır devam ettiğini ve bugün oynanacak final müsabakası ile sona ereceğini de hatırlatan Bakan Kasapoğlu, “Önemli tenisçiler müsabakalar yaptı. Pek çok televizyon canlı yayınladı dünyada. İstanbul adına önemli bir faaliyeti alnımızın akıyla gerçekleştirmenin heyecanın duyuyoruz. İslam Oyunları’nı Konya’da, Dünya Göçebe Oyunları İznik’te gerçekleştireceğiz. Şampiyonlar Ligi finaline yine İstanbul ev sahipliği yapacak ve en güzel şekilde gerçekleştireceğiz. Spor demek kardeşlik demek beraberlik birlik demek. Cimnastikte Ferhat Arıcan altın madalyayla temsil etti bizi. Rıza Kayaalap ve Taha Akgül güreşte başarılı oldular. Teniste, güreşte, cimnastikte her alanda başarılılarımız devam edecek. Yeter ki el birliğiyle bu çabalarımıza devam edelim. Bu anlamlı turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum” dedi.