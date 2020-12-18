Bakan Kasapoğlu: "Sporun markalar için başka hiçbir alanda olmayan güçlü bir yönü var"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun, markaların tanıtımı için çok önemli olduğunu belirterek, “Marka ve spor ilişkisi, tüm yönleriyle yeni yaklaşımların ortaya atıldığı bir platform. Birçok profesyonel burada kendini ifade etme şansı yakalıyor” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, markalar ile spor dünyasından isimleri bir araya getiren "Brand&Sport Summit 2020” (Marka ve Spor Zirvesi) organizasyonuna çevrim içi katılarak sporun markalar açısından önemini vurguladı.

Sporun fiziksel aktivitenin çok ötesinde bir olgu olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Marka ve spor ilişkisi tüm yönleriyle yeni yaklaşımların ortaya atıldığı bir platform. Birçok profesyonel burada kendini ifade etme şansı yakalıyor. Spor, tüm dünyada takip edilen, talep gören ciddi ekonomiyi içerisinde bulunduran ve gündem meydana getiren alanlardan biri. Bu nedenle üründen üretime, finansmandan insan kaynağına, araştırma geliştirmeden pazarlamaya kadar pek çok fonksiyonunu ortaya koyan bir yaklaşım" dedi.

Sporun devasa bir endüstri olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, “Sporcu, kulüp, kurum, tesisler, altyapı, seyirci ve bu anlamda arzı ortaya koyanlar ve talep edenler hep birlikle bu endüstrinin paydaşları ve bu endüstrinin ciddi şekilde büyüdüğünü, değiştiğini hep birlikte görüyoruz. Bu, birçok fırsatı da içinde barındıran bir konu. Markalar için sporun, başka hiçbir alanda olmayan güçlü bir yönü var. Adeta sihirli bir yönü var. Spor, insan hayatındaki pozitif alanlara temas eden, birlikteliği, beraberliği, kardeşliği güçlendiren ve sevgiyi, umudu büyüten, insanları ortak mutluluk ve heyecanda buluşturan bir yöne sahip. Bu özellikler, firmalara marka iletişimi açısından süreklilik ortaya koyacak biçimde mükemmel bir ekosistem kuruyor. Büyük markaların spora temas etmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Sporla hareket edenlerin bilinirliliği çok daha hızlı ilerliyor, bunu görüyoruz. İnsanların hayatına sporla dokunmak ve bu çerçevede markaların bir adım öne geçmesi önemli bir imkan olarak ortaya çıkıyor" diye konuştu.

“Özellikle son 4 yılda bağımsız spor federasyonlarının sponsorluk gelirlerinin 2 misli arttığını görüyoruz”

Bakan Kasapoğlu, sponsorluk açısından önümüzdeki sürecin önemini vurgulayarak, "Sponsorlukların standart reklamlara göre 4 kat yüksek farkındalık oluşturduğunu görüyoruz. Sponsorluk ilişkisi tek taraflı değil. Kazan kazan ilişkisi söz konusu. Sponsorlukta alanların da verenlerin de farklı bir sorumluluk alanı var. 2 tarafı da kapsayan bu sorumlulukların başarıyla yerine getirilmesi, sağlam bir altyapı gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

2004 yılında yapılan kanun değişikliğiyle sponsorların önünün açıldığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye olarak gerek yasal mevzuat gerekse hayata geçirilen uygulamalar noktasında ülkemiz ve tüm paydaşlarımız var güçleriyle çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 18 yıldan beri AK Parti olarak sponsorlukların etki alanını geliştirecek pek çok adım atıldı. Özellikle son 4 yılda bağımsız spor federasyonlarının sponsorluk gelirlerinin 2 misli arttığını görüyoruz. Sporda dinamik bir süreçten bahsediyoruz. Bu anlamda gelişmelerin olması bizim durmamız gerektiğini değil, daha da çalışmamız gerektiğini, daha ileriye taşımamız gerektiğini ortaya koyuyor. Bu çerçevede federasyonlarımızın ve kulüplerimizin gücünü artırmamız lazım. Federasyon ve kulüplerin yöntemlerinde verimliliği ortaya koymak lazım. Şeffaflığı, ölçülebilirliği misyon olarak ortaya koymak lazım. Bu anlamda bakanlık olarak hedeflerimizden biri bu zemini daha da güçlendirmek."

“2021 yılında önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacağız”

Bu yıl yaptıkları çalıştay ile tüm paydaşları bir araya getirdiklerinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, "İnşallah önümüzdeki süreçte spordaki değişim stratejisini, bir devrimi gerçekleştireceğiz. Gazi meclisimiz de bunu yasallaştırarak en güçlü şekilde spordaki yürüyüşümüzün yarınlarda var olması adına adım atacak. Herkes ortak gayeyle, sevgiyle bir araya geldi, bir araya geliyor. Farklı düşüncelerin aynı çatıda tartışılması çok önemli. Biz katılımcılığa, ortak akla ve tüm paydaşların kendini ifade etme çabasına çok önem veriyoruz. Ülkemizi mükemmel tesislerle donattık. Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya önem veren liderlik anlayışıyla ülkemizde profesyonel, yarı profesyonel, amatör olsun yarınlara ciddi ümitler vadeden bir altyapıyı birlikte tesis ettik. Bu yıl 2021 için inşallah önemli turizm organizasyonlarımız var. Türk insanın misafirperverliğiyle ülkemizin kaliteli hizmet sunumuyla en güzel organizasyonları biz gerçekleştireceğiz. Bu konuda iddialıyız” açıklamasında bulundu.

“Organizasyonlar noktasında artık talep eden değil, talep edilen bir ülkeyiz” diyen Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Çok önemli organizasyonları başarıyla gerçekleştik. İnanıyorum ki ülkemiz geleceğine güçlü, emin adımlarla yürürken bu organizasyon gibi organizasyonlarla marka faaliyetlerimizde güçlenerek yoluna devam edecek. Bizler bakanlık olarak gençlerin, sporcuların bu alanda emek ortaya koyan herkesin yanındayız. Yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Biz birlikte düşünüp, gayret gösterdikçe olumsuzluklara da prim vermedikçe yarınlar çok daha güçlü olacak."