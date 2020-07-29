Bakan Kasapoğlu: “Türk sporunun çıkarları olduğu müddetçe başaramayacağımız bir şey yok”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından, “Bir ve beraber olduğumuz müddetçe ne kadar farklı düşüncelerimiz olursa olsun amacımız Türk sporunun çıkarları olduğu müddetçe başaramayacağımız bir şey yok” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplandı. TFF yönetiminin özel daveti ile toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu toplantı sonrasın açıklamalarda bulundu. Riva’da dünyanın en gelişmiş spor eğitim merkezlerinden birini açacaklarını ifade eden Kasapoğlu, “Gerek olimpik gerek paralimpik alanlarda hizmet verecek bir tesis. Biliyorsunuz, federasyonlarımızda görüş noktasındaki değerlendirmeleri yaptık. Bu çerçevede biliyorsunuz gerek salgın sürecinde ve sonrasında bu anlamda işbirliklerimiz devam edecek. Bir ve beraber olduğumuz müddetçe ne kadar farklı düşüncelerimiz olursa olsun amacımız Türk sporunun çıkarları olduğu müddetçe başaramayacağımız bir şey yok. Ülkemizin bu salgın sürecindeki performansı hakikatten çok ama çok ileride. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan bu süreç tüm gelişmiş ülkelere model olacak nitelikte ve pek çok alanda liderliğini ispat etmekte. Bu sürecin etkilediği en önemli konulardan biri spor. Gerek ulusal, gerek uluslararası anlamda şampiyonaların iptal edilmesi durumlarıyla karşı karşıya kaldık. Bu süreçte liglerin ertelenmesi söz konusu oldu. Hamdolsun ki tüm paydaşlarımızın iş birliği sayesinde hemen hemen bitirme noktasına geldik. Bunun sonucunda fedakarlık ortaya koyan federasyonumuzu ve yönetimi gönülden kutluyorum. Bu süreçlerin özellikle sporda ve her alanda olan iddiasını sporda da her gün bir adım gitme felsefesinde. Cumhurbaşkanımızın spora verdiği önem ve değer gören anlayışıyla 18 yılda gelen mesafe herkesin takdirle izlediği, altyapısıyla ve sporcu profiliyle geldiği nokta çok önemli. Biz bu salgın sürecinin başından itibaren bu süreci spor camiası olarak fırsata dönüştürme ihtiyacımız olduğunu ortaya koyduk. Bugün TFF’nin ev sahipliğinde verimli ve bereketli geçen bu toplantıda alınan kararlarda, bu sürecin sadece Süper Lig’i değil amatöre kadar, bugünlerini değil yarınlarını kurtarmaya ve geliştirmeye yönelik önemli bir takım kararları da federasyonumuz almış oldu. Dün Kulüpler Birliği Vakfı bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda beni duygulandıran ve mutlu kılan tablo söz konusuydu. Kulüplerimizin gösterdiği dayanışma ruhu, birlik beraberliğin ne kadar güçlü olduğunu göstermiş oldu. Pandemi sürecindeki durumun ve sporumuzdaki üretim çok önemli. Ben sporun tüm paydaşlarına ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu vesileyle halkımızın bayramlarını tebrik ediyorum” dedi.