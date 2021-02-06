Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve kulüp başkanları tribünden takip ediyor.Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz tribünde birlikte takip ediyor.
Bakan Kasapoğlu ve başkanlar tribünde
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve kulüp başkanları tribünden takip ediyor.
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