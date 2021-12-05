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Bakan Kasapoğlu’ndan Ahmet Ağaoğlu’na tebrik

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor Kulübü’nün olağan genel kurulunda tekrar başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu’nu tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu’ndan Ahmet Ağaoğlu’na tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor Kulübü’nün olağan genel kurulunda tekrar başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu’nu tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor Kulübü’nün 78. olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Ağaoğlu için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Trabzonspor Kulübü’nün 78. olağan genel kurul toplantısında başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Bordo Mavili Kulübümüzün başkan ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum."

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