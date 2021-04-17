Bakan Kasapoğlu’ndan Altay’a geçmiş olsun mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, el bileğinde kırık tespit edilen Fenerbahçe’nin milli kalecisi Altay Bayındır’a geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Dün takımının gerçekleştirdiği idmanda el bileğinden sakatlanan ve bugün yapılan son kontroller sonunda el bileğinde kırık tespit edilen Fenerbahçe’nin başarılı kalecisi Altay Bayındır için, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu’nun mesajın, “Geçmiş olsun Altay. İnşallah daha güçlü döneceksin” ifadelerine yer verildi.