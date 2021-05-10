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Bakan Kasapoğlu’ndan madalya kazanan atletlere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Atmalar Kupası’nda beş bireysel madalya ve bir takım kupası kazanan milli atletleri tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu’ndan madalya kazanan atletlere tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Atmalar Kupası’nda beş bireysel madalya ve bir takım kupası kazanan milli atletleri tebrik etti.

Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası’nda Türkiye, 3’ü altın 5 bireysel madalya kazanırken, 23 yaş altı kadınlarda takım halinde şampiyon oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli atletler için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası’nda ülkemizi büyük bir başarıyla temsil eden milli sporcularımızı gönülden kutluyorum. Türkiye, tarihinde en fazla madalyayı kazanarak Avrupa Atmalar Kupası’nda bir ilke daha imza atarak takım halinde ilk kupasını alan sporcularımız göğsümüzü bir kez daha kabarttı. Avrupa Atmalar Kupası’nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı’mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
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