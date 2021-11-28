Bakan Kasapoğlu’ndan Mustafa Cengiz için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Sayın Mustafa Cengiz’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Daima beyefendi kişiliğiyle hatırlayacağım merhum Mustafa Cengiz’e Allah’tan rahmet; ailesine, Galatasaray ve Türk spor camiasına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.