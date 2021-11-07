Bakan Kasapoğlu’ndan Suat Çelen’e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Cimnastik Federasyonu Başkan Yardımcılığına seçilen Suat Çelen’i tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Başkan Yardımcılığına seçilen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’i bir mesajla kutladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Uluslararası Cimnastik Federasyonu başkan yardımcılığına seçilerek bizleri gururlandıran Suat Çelen’i kutluyorum. Türk sporunun uluslararası alanda temsili noktasında bu değerli görevlerin artmasını temenni ediyor, Suat Çelen’e yeni görevinde başarılar diliyorum."