Bakanlardan Başakşehir’e destek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Paris Saint Germain (PSG) maçında ırkçı söylemler sebebiyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir’e destek mesajı paylaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Paris Saint Germain ile Başakşehir arasında Fransa’da oynanan maçın 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu’nun, Teknik Direktör Okan Buruk’un yardımcısı Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunmasının ardından sahadan çekilen turuncu-lacivertlilere bakanlardan destek geldi.

Fahrettin Altun: "Nefret suçunu şiddetle kınıyorum"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaşanan ırkçılık olayına ilişkin sosyal medya hesabından, "Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir’in antrenörüne karşı sergilenen nefret suçunu şiddetle kınıyorum. Irkçılığın her türlüsü ayaklarımızın altındadır" dedi.

Lütfi Elvan: "Yanınızdayız"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Webo’ya yapılan ırkçı söylemlere tepkisini, "Irkçılığa Hayır. Yanınızdayız" sözleriyle aktardı.

Ruhsar Pekcan: "Başakşehir Futbol Kulübü’nün onurlu duruşunu destekliyorum"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan mesajında, "Sahadaki dostça rekabete insanlık suçu olan ırkçılığı karıştırmak çok ama çok yanlış. Başakşehir Futbol Kulübü’nün onurlu duruşunu destekliyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Varank: "Başakşehir’in arkasındayız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da ırkçılığın sahalardan temizlemenin bir insanlık görevi olduğunu belirterek, "İnsanlık onuruna yakışır bir tavır sergileyen temsilcimiz Başakşehir’in arkasındayız" şeklinde konuştu.

Abdulhamit Gül: "Irkçılığa dur de"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise İngilizce olarak "Irkçılığa hayır" etiketiyle, "Irkçılık insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Irkçılığa dur de" paylaşımını yaptı.

Süleyman Soylu: "Irkçılığa hayır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Başakşehir’in paylaşımını alıntılayarak, "Irkçılığa hayır. Irkçılığa dur de" açıklamasını yaptı.

Fahrettin Koca: "Tebrikler asil duruşlu Başakşehir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da turuncu-lacivertlilere destek veren bakanlardandı. Koca, "Sonucu ne olursa olsun bu onurlu duruşu sergilemek gerekir. Tebrikler asil duruşlu Başakşehir" dedi.

Zehra Zümrüt Selçuk: "Irkçılık bir hastalıktır"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Irkçılık bir hastalıktır" değerlendirmesini yaparak Medipol Başakşehir’in yanında olduğunu vurguladı.

Murat Kurum: "Irkçılığa hayır"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da "Irkçılığa hayır" ifadesiyle yaşanan olayı kınayarak, Başakşehir’e destekte bulundu.

Adil Karaismailoğlu: "Irkçı söylemlerin hiçbirini kabul etmiyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise paylaşımında şu mesaja yer verdi:

"Spor müsabakaları insanlığı birleştirici bir özelliğe sahiptir. Duygusu da motivasyonu da farklılıklardan değil bu birlikten gelir. Irkçı ifadeleri hayatın hiçbir alanında kabul etmiyoruz."