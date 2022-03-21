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Baklavalar Özkanlı ve Dikici’den

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Lige verilen aranın ardından toplanan Silivrispor’da idmanda baklavalar gelmeye devam ediyor ve Silivri Avcılar ve Atacılar Spor kulübü Başkanı Ediz Özkanlı ve Marmara Site Yönetim Başkanı Orhan Dikici beraberinde getirdikleri baklavalarla ağızları tatlandırdı.

Baklavalar Özkanlı ve Dikici’den
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Hafta sonu ligde en zorlu sınavına çıkacak olan Silivrispor ilçesi ile adeta kenetlerdi. her idmanına ayrı bir dernek ve kulüp başkanı katılırken başarı dilekleri de artarak gelmeye devam ediyor. Takımın idmanları ile birlikte iç ve dış saha maçlarının neredeyse tamamına yakınını takip eden ikili yine idmana geldi ama bu sefer ellerinde baklavalarla. Silivri Avcılar ve Atacılar Spor kulübü Başkanı Ediz Özkanlı ve Marmara Site Yönetim Başkanı Orhan Dikici, Silivrispor Kulüp İkinci Başkanı Nuri Çolakoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin ile birlikte heyecan dozu yüksek idmanı birlikte takip ettiler. İdmanın ardından Özkanlı ve Dikici’nin beraberinde getirdikleri baklavalarla ağızlar tatlandı.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2022, 11:47
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