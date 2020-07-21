BAL kulüplerinden TFF önünde açıklama

Bölgesel Amatör Lig (BAL) kulüpleri adına konuşan Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Sait Aybak, "Eğer içinizde insaf sahibi birileri varsa, eğer aranızda vicdan sahibi, hak, hukuk, adalet gözeten birileri varsa, lütfen BAL ile ilgili verdiğiniz bu yanlış karardan geri dönün" dedi.

Bölgesel Amatör Ligi bulunan takımlar, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva binası önünde amatör liglerde alınan kararlar ile alakalı açıklama yaptı. Kulüpler adına konuşan Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Sait Aybak, Türkiye Futbol Federasyonu’nun BAL hakkında vermiş olduğu kararın adil ve adaletli olması için burada olduklarını ifade ederek, "TFF kararında; Süper Lig ve 1. Lig ile ilgili oynatma kararı, 2. ve 3. Lig ile ilgili lider takımların bir üst lige, şampiyonluk şansı olanlarla ilgili de Play Off oynatma ve neticesinde de kazananların bir üst lige çıkma şansı verilmiştir. Fakat bizim ile ilgili de sadece lider durumdaki takımların bir üst lige çıkarılmasına hükmedildi. İkinci sıradaki takımların liderle arasında 1,2 ve 3 puan olmasına rağmen bunları görmeyip, hiç sayıp büyük bir adaletsizliğe imza atılmıştır. Yine Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ile ilgili karar alınırken bütün kulüplerin görüş ve önerisine başvurulurken, bizler 100’den fazla kulüp olarak görüş ve önerilerimizi sunmak için randevu talep etmemize rağmen karşılık bulamadık. Eğer içinizde insaf sahibi birileri varsa, eğer aranızda vicdan sahibi, hak, hukuk, adalet gözeten birileri varsa, lütfen BAL ile ilgili verdiğiniz bu yanlış karardan geri dönün. Çünkü burada bir emek, bir gayret var. 1 puan, 2 puan aralığında takımlar var. 3 puan aralığında olup lideri takip edip şampiyonluk şansı olan takımlar var. Yazıktır, ayıptır, günahtır. Başkanlar olarak; BAL’da 2. sırada olan takımların da bir üst lige çıkarılmasını talep ediyoruz. Ayrıca buradan Cumhurbaşkanımız’a özel bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen bu adaletsizliğin kalkması için çözümü noktasında bizlere yardımcı olunuz" diye konuştu.