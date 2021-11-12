Balıkesirspor Başkanı Özgür Yılmaz, Giray Bulak’ı açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinde Balıkesirspor’da Başkan Özgür Yılmaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni teknik direktörü duyurdu.

İsmet Kamak’ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Balıkesirspor, aradığı ismi buldu. Kulüp Başkanı Özgür Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Giray Bulak’ın da içinde olduğu bir fotoğraf yayınladı. Başkan Özgür Yılmaz, "Büyük Balıkesirspor ailemize ve camiamıza hayırlı olsun" notuyla Giray Bulak’ı duyurmuş oldu.

Resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.