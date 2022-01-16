Balıkesirspor - Samsunspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 21 hafta Samsunspor deplasmanda karşılaştığı Balıkesirspor’u 2-0 yendi. Maç sonu her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, iyi hazırlandıkları bir maç olduğunu ifade ederek, "Fakat kendi ayağımızdaki topları rakibe vererek kontra yediğimiz pozisyonlarda gol yiyoruz. Bunu pek durduramıyoruz. Çünkü o topları kullanabilmek birazda beceri işi. Dolayısıyla iyi çalışan, iyi hazırlık yapan bir takım bunları düzeltebilmeli ve zaman içerisinde çözebilmeli. Hala çözemedik. Çünkü genç yeni oyuncular var, pozisyon kaybedebiliyorlar. Dolayısıyla da onlara yakalanıyoruz. Biraz da karşı tarafta usta oyuncular olunca onlar fark ettiriyor işi. Kontrollü oynadık. Belki ilk yarı rakibe birkaç pozisyon verdik ama biz de pozisyona girdik. Onların daha net pozisyonları vardı. İlk yarı oyunu kopartabilirlerdi ama ikinci yarı 4-4-2’ye dönünce oyun bir parça bize doğru döndü. Golü bulamadık. Golü bulabilsek, oyuna ortak olabilsek daha iyi şeyler yapacağız. Golü bulamayınca oyuncu ürkek ve korkaklaşıyor. İstediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Rakibimizi tebrik ediyorum. Hakem arkadaşlar iyi bir maç yönetti. Biz oyuncularımızla beraber dürüst oyun, dürüst çalışma ve kendimizi ortaya koyarak oynamaya devam edeceğiz. Umarım bir şeyler değişir. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Samsunspor cephesi

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa da maç sonu açıklamasında, "İkinci devreye iyi başlamak istiyorduk, geçtiğimiz haftayı bildiğiniz gibi biz oynamadan geçirdik. Diğer takımlar oynadı. Balıkesirspor’un geçtiğimiz hafta yaptığı karşılaşmasını analiz yaptığımızda skor 0-0 devam ettiği sürece direnci artan bir takım olduğunu net bir şekilde gördük. Bugün de gol atana kadar çok net bir şekilde gözüktü. Gol attıktan sonra girmiş olduğumuz net pozisyonları maalesef değerlendiremedik. İkinci devre Balıkesirspor’un yapmış olduğu değişikliklerden biraz daha risk alarak, uzun top oynayıp, ikinci topları almaya çalışarak oynamaya çalıştılar ama savunmamız özellikle iyi pozisyon aldı. Zaman zaman o geçişleri daha iyi yapabilirdik. Gereksiz top kaybı fazlasıyla yaşadık. 2-0 yakaladıktan sonra karşılaşma tamamen istediğimiz gibi geçti. Zor bir karşılaşma. Ne kadar karşılaşmalar Türkiye’de sıralamaya göre değerlendirilse de oynanmadan hiç bir şekilde kazanılmıyor. Önemli olan bizim adımıza 3 puan. Cuma günkü oynayacağımız Kocaeli karşılaşması öncesi güzel bir moral oldu. 10 gündür kamptaydık oradan buraya şimdi Samsun’a döneceğiz. Bizim acımızdan güler yüzle evimize taraftarlarımıza dönmemiz iyi bir netice oldu" şeklinde konuştu.